Olbia Calcio, il nuovo allenatore Lucas Gatti si dimette

L’Olbia Calcio di nuovo alla ricerca di un allenatore.

L’Olbia Calcio è nuovamente alla ricerca di un allenatore. In un breve comunicato, la società ha appena comunicato che Lucas Gatti ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi familiari. “L’Olbia Calcio – si legge nel comunicato – prende atto delle volontà di mister Gatti, che sarà comunque regolarmente in panchina per la delicata trasferta di domenica. Il nome del nuovo allenatore sarà comunicato nei prossimi giorni. La società ringrazia Lucas e gli augura buona fortuna per il proseguo della sua carriera”.

Non c’è pace, dunque, per la società, che dopo l’esonero di Marco Amelia aveva affidato la squadra a Gatti, senza ottenere i risultati sperati.

