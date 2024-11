Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, parla della nuova Provincia e dei rapporti con Olbia.

La nuova Provincia di Gallura riparte dall’asse Olbia-Tempio, letteralmente: per Gianni Addis la strada che le collega è la priorità assoluta. Il sindaco di Tempio parla del nuovo ente e dei rapporti con Olbia e gli altri 24 Comuni.

La Provincia Gallura riparte col doppio capoluogo, ma il poco personale che non sembra distribuito in modo equo: due dipendenti a Tempi e 48 a Olbia.

“Che siano a Tempio o a Olbia cambia poco, l’importante è che la Provincia abbia una dotazione organica adeguata al ruolo, agli impegni e ai compiti. Allo stato attuale l’organico è insufficiente, quando potrà essere messo a regime sono convinto che la distribuzione dell’organico sarà più ragionata”.

Quanto è importante per lei il ritorno alla Provincia?

“Che avessimo l’idea e il desiderio di dare corpo alla Provincia Gallura non c’era dubbio, ma bisogna capire senso, significato e ruolo dell’ente intermedio. È un’opportunità importante per l’unitarietà del territorio e per affrontare in maniera concreta temi che interessano la nostra zona”.

Quali sono le priorità?

“Come ho detto all’incontro dell’altro giorno, sarà molto importante il discorso sulla viabilità che va ripreso in mano con energia e determinazione: la Tempio-Olbia, con interruzione a Monte Pino, è da ripristinare. Alla Regione chiederemo un finanziamento cospicuo”.

Poi?

“Non possiamo ancora contare su una Provincia con braccia e mente per lavorare bene, le elezioni saranno in primavera. Nel frattempo i commissari Piccinnu e Scanu stano facendo un ottimo lavoro. In Gallura in questi mesi si possono impostare alcuni progetti che potranno essere portati avanti da chi vera eletto in fase di continuità amministrativa.

A proposito, i principali centri della Gallura son tutti in mano al centrodestra e la nuova Provincia avrà probabilmente un colore diverso dalla Regione.

“Chi guiderà la Provincia si vedrà, ci sarà un tavolo di lavoro per discutere e trovare accordi seri perché il territorio sia ben rappresentato a prescindere da chi avrà l’incarico e l’incombenza di essere eletto presidente. Conto molto sul senso di responsabilità dei sindaci e dei Consigli comunali. La scelta sarà ponderata su persona in grado di far partire questa Provincia che avrà una nuova lunga vita”.

Doppio capoluogo, ma vite parallele: che rapporti ha Tempio con Olbia?

“Con Olbia abbiamo ottimi rapporti. Io anche sul piano personale col sindaco, non solo rapporti formali e di circostanza ma vecchia amicizia e conoscenza. Riconosco il ruolo di Olbia, è il traino a livello economico della nostra provincia e ne sono consapevole”.

Sarà una Provincia a trazione olbiese?

“Sono altrettanto convinto che la mia città, come altre della Gallura, avranno un ruolo fondamentale a livello economico. La nostra è un’altra realtà, che non cresce col trend della città di Olbia. Non possiamo avere la presunzione di non riconoscere il ruolo fondamentale di Olbia, così come Olbia attribuisce altrettanta importanza a noi e agli altri Comuni sotto altri punti di vista. Per carattere vado molto d’accordo con tutti i colleghi sindaci della Gallura, tutte persone degne e responsabili”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui