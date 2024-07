L’Olbia Calcio non è stata iscritta alla serie D.

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato all’Olbia Calcio che l’istruttoria sulla richiesta di partecipazione al campionato di Serie D 2024/25 ha avuto esito negativo.

Le ragioni indicate dalla Covisod sono chiare e semplici: l’Olbia ha presentato la domanda ma non ha versato le quote di iscrizione, che ammontano a 21.500 euro, fornito la garanzia di 31.000 euro e pagato i salari di marzo, aprile e maggio della stagione precedente in serie C, per un totale di circa 280.000 euro.

Alla scadenza del 12 luglio, la proprietà svizzera, aveva cercato di rassicurare dipendenti e l’ambiente sul pagamento dei salari e delle quote di iscrizione, oltre che sulla presentazione della garanzia. Tuttavia, sembra che le cose non siano procedute come dichiarato dal presidente Guido Surace e dagli altri membri del consiglio di amministrazione di SwissPro, che potrebbero eventualmente presentare ricorso entro le 14 del 22 luglio.

