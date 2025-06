L’Olbia ha fatto richiesta di ripescaggio

“L’Olbia Calcio 1905 comunica che ha presentato una richiesta di ripescaggio alla Lega Pro”, il sogno di restare in Serie C continua. La società ci prova in questa fase di totale confusione del calcio italiano, dove la Nazionale è nel pallone e nei principali campionati di club solo la Serie A è a posto.

“La società è consapevole della precarietà del processo e dell’imprevedibilità dell’esito – spiegano dall’Olbia calcio -. Tuttavia, data l’incertezza sul futuro status di molti club di Serie C e anche di Serie B e, soprattutto, non essendo chiaro quanti club promossi in Serie C dalla Serie D riusciranno a soddisfare i nuovi e stringenti requisiti per l’iscrizione alla Serie C, ha deciso di presentare la richiesta“. La domanda è partita il 5 giugno e da Olbia assicurano che i tempi siano giusti: “In anticipo sulla data di scadenza”.

