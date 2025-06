L’Olbia Calcio annuncia il nuovo allenatore, torna Lucas Gatti

Il progetto per la nuova stagione dell’Olbia Calcio.

La società sportiva Olbia calcio 1905 ha presentato questo pomeriggio il nuovo allenatore, mister Lucas Gatti, e il progetto per l’imminente stagione calcistica, a cominciare da rosa e ritiro. ”Quattro giocatori del settore giovanile – spiega Manuel Gonzalez, direttore dell’area tecnica – andranno in ritiro con la prima squadra. Ritiro che si svolgerà dal 24 luglio al 14 agosto in Sardegna”.

”L’obiettivo – continua – è quello di confermare una base della rosa dell’ultima stagione, aggiungendo giovani locali e giocatori con la qualità e mentalità giusta per provare a vincere”. Gonzalez ha poi spiegato la scelta del nuovo allenatore. ”La scelta di mister Gatti – dice – dimostra la volontà della società di creare, in primis, un’ambiente di lavoro positivo dove tutti possano sentirsi importanti, coinvolti e stimolati a dare il massimo per arrivare agli obiettivi prefissati. Tutto ciò insieme alla conformazione di una rosa che permetta al mister di lavorare sulla sua idea di calcio basata sul dominio del gioco. Sono convinto – conclude Gonzalez – che sia la combinazione ideale per alzare tantissimo le probabilità di vincere il campionato questa stagione”.

”Sono molto felice di tornare dopo un anno molto difficile a livello personale – interviene Lucas Gatti – E ci tengo a scusarmi ancora una volta con tutti per come, a novembre scorso, ho dovuto lasciare Olbia e la squadra, ma purtroppo la situazione in famiglia non mi permetteva fare diversamente”. ”Adesso – continua il nuovo mister – si guarda avanti con tutta la forza per riprendere il lavoro cominciato l’anno scorso con un gruppo di giocatori in cui credo tanto. Ringrazio la società per la fiducia che hanno in me e anche Zé Maria per aver aiutato i giocatori a portare la nave in porto sicuro”.

Ampio spazio è stato poi dedicato a giovani a cominciare da quelli del territorio, visione internazionale e filosofia generale della società. ”La valorizzazione dei giovani – spiega Fabrizio Lucidi, direttore del settore giovanile – passa attraverso un processo strutturale che parte innanzitutto dal territorio. Qui si sono evidenziati diversi elementi, soprattutto classe 2008, che hanno giocato o stazionato frequentemente in prima squadra, pur essendo sotto età”. E sono tutti olbiesi i quattro ragazzi – un 2007 e tre 2008 – presenti al ritiro precampionato. Fondamentale, poi, anche l’apertura societaria verso il panorama internazionale”.

”La folta presenza multietnica e cosmopolita di figure che operano all’interno dell’Olbia Calcio 1905 – continua Lucidi – consente di avere una linea programmatica di pianificazione che lega anche la città, da sempre allineata nell’accoglienza dello straniero. Oltre a sposare il territorio – dunque – il progetto include anche spaziare nei mercati internazionali del trading dei calciatori”. E sulla filosofia di calcio generale e del settore giovanile, ”è fortemente incentrata su un tipo di calcio attrattivo, verticale, che non punta a speculare sull’avversario, ma che ricerca una metodologia di evoluzione basata sull’aspetto analitico/situazionale, per raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero quelli di preparare al meglio i talenti del futuro per il salto verso la prima squadra”.

