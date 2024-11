Olbia Rugby, ad Alghero altra vittoria schiacciante

Olbia Rugby batte l’Amatori Rugby Alghero 0 a 45.

Domenica 27 ottobre l’Olbia Rugby ha affrontato, ad Alghero, presso il campo Maria Pia, l’Amatori Rugby Alghero, in una gara valida per il campionato regionale di Serie C Senior.

Le grandi tribune dello stadio sono pressoché gremite, e la tifoseria si fa sentire sin dai primi minuti di gioco. Le Api olbiesi scendono in campo con una squadra completamente rinnovata rispetto a quella che l’anno scorso ha militato nel campionato di Serie C Nazionale. Il nuovo staff tecnico, guidato da coach Mirko Luciano, ha puntato per questa prima fase del campionato sul vivaio locale, valorizzando i giovani giocatori del posto.

I primi istanti di gioco sono indicativi del resto della gara: l’Alghero prende l’iniziativa, ma gli olbiesi rispondono intercettando la palla e giungendo immediatamente in zona ventidue avversaria. Guadagnando un calcio di punizione trasformato dal capitano, per i primi tre punti della partita.

Anche l’Alghero avrebbe un’opportunità su calcio di punizione, ma spreca tutto. La mischia ordinata è a vantaggio dei galluresi, che sono più incisivi degli avversari e sfruttano al meglio ogni occasione. Una miriade di palloni viene smistata dal mediano di mischia e distribuita tra avanti e tre quarti, disarmando i padroni di casa, che subiscono subito una meta trasformata dal capitano delle api Gabriele Paone.

Gli attacchi dell’Amatori non riescono a superare la difesa ben organizzata degli olbiesi. Olbia va ripetutamente in meta. L’Alghero tira i remi in barca, e il primo tempo si chiude con il punto di bonus già realizzato.

Nel secondo tempo, l’Amatori punta sull’aggressività, strategia sanzionata ripetutamente dall’arbitro. Meta dopo meta, col risultato in tasca, il coach dei gialloneri Mirko Luciano sfrutta l’ampia panchina a disposizione maturando il risultato finale di 45 a 0.

L’incontro tra le squadre under 16 e under 18.

La partita dei “grandi” è stata preceduta dall’incontro tra le formazioni under 16 e under 18 delle due squadre.

La partita tra gli under 16 non ha avuto storia, poiché la supremazia degli olbiesi è apparsa evidente sin dalle prime battute di gioco. Il risultato parla chiaro: 40-0 per le Api olbiesi. Soddisfazione gli allenatori; Ellis, Carboni e Cidda.

Poco più tardi è stata la volta dell’Under 18. La squadra olbiese, allenata da coach Daniele Morino e Giampiero Uleri, ha schierato molti volti nuovi, provenienti dalle categorie inferiori degli anni precedenti. Hanno fatto il loro esordio in Under 18 Davide Tedde, Samuele Piredda, Simone Ledda, Alessandro Deiana, Daniele Casu, Giampiero Putzu, Omogiade David e Khan Sikandar.

La partita è stata molto combattuta, con le due squadre in perfetto equilibrio e un buon rugby in mostra. Le Api hanno tenuto testa agli avversari per settanta minuti, ma è stato l’Alghero a sferrare l’attacco finale, aggiudicandosi il match. Il risultato finale ha visto i padroni di casa vincere per 25-20.

