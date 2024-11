L’Olbia Rugby vola, battuti anche i Bulldog di Sassari

Ancora un successo per l’Olbia Rugby contro i Bulldog di Sassari.

L’Olbia Rugby vince ancora, questa volta contro i Bulldog di Sassari, presso l’Arena del Sole, campo neutro, che ha ospitato la gara valida per il campionato regionale di serie C senior. Il campo, concesso in uso all’ASD Rugby Sassari, si presenta in ottime condizioni: manto erboso perfetto, spogliatoi rinnovati e una club house ben organizzata. È il risultato dell’impegno della nuova dirigenza, che ha scelto di investire in questo glorioso club. Sulle tribune si è radunato un folto pubblico di appassionati competenti.

Il giudice di gara, Gianni Pais di Alghero, fischia l’inizio del match con qualche minuto di ritardo, dopo aver ritrovato il fischietto smarrito. La partita è subito nelle mani delle Api olbiesi, che mettono in campo una chiara superiorità fisica e tecnica. I sassaresi, però, non si lasciano intimorire e difendono a spada tratta contro l’offensiva giallonera.

Il vantaggio per i galluresi arriva già nei primi minuti di gioco. È la spinta della mischia ordinata a generare il pallone per i tre quarti, che raggiungono con facilità la linea di meta. Per tutto il primo tempo è l’Olbia a dominare, mantenendo il gioco nei ventidue avversari e piazzando più volte il pallone oltre la linea di meta. Si va agli spogliatoi con un confortante 25-0.

Nella ripresa, il coach Mirko Luciano effettua alcune sostituzioni nel pacchetto di mischia. Gli olbiesi continuano ad andare in meta, trasformando ogni segnatura grazie alla precisione del loro numero dieci e capitano, Gabriele Paone. I Bulldog, però, non mollano mai e onorano il campo fino ai minuti finali, riuscendo a segnare una meta al termine di una splendida azione. Con un calcio di punizione aggiungono altri tre punti, accorciando leggermente il divario. Il risultato finale, tuttavia, premia gli olbiesi, che si aggiudicano il terzo match del campionato con un netto 71-10.

Poi il terzo tempo in un noto locale di Sassari, in cui le due squadre hanno archiviato il match sul campo brindando all’insegna dell’amicizia e del fairplay, valori imprescindibili per lo sport del Rugby.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui