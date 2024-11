Vaccini, successo a Oschiri: oltre 500 persone agli Open day

Vaccini antinfluenzali, Open day a Oschiri

Gli Open day per vaccini antinfluenzali della Asl Gallura hanno fatto tappa nei giorni scorsi a Oschiri ed è stato un successo. “Circa 500 persone sono state sottoposte a vaccinazione antinfluenzale, con una copertura quasi integrale del target di riferimento. Con la collaborazione del Comune sono state organizzate diverse postazioni nella sede della Fondazione Giovanna Sanna in piazza Monsignor Bua. Su richiesta degli utenti il personale dell’Asl, coadiuvato durante l’open day dall’infermiere volontario Francesco Masia della sezione Avis “Nanni Buselli” di Oschiri e dall’infermiera volontaria Giovanna Masia, ha somministrato anche diverse dosi di vaccino antiCovid”.

“È stata l’attività più intensa svolta sui territori in questa prima parte della campagna di vaccinazione anti influenzale – sottolinea la referente del settore Vaccinazioni, Maria Adelia Aini –. Pure a Oschiri il nostro personale, così come è accaduto in altri paesi della Gallura, ha sottoposto a vaccinazione tante persone rimaste senza medico di Medicina Generale, i soggetti fragili e gli over 65, le categorie più a rischio”.

“Ringraziamo il Comune che ci ha supportato nella fase delle prenotazioni, nella logistica e nella sicurezza – aggiunge la direttrice del dipartimento di Prevenzione area medica, Liana Ragaglia –. Permettendoci di dare un servizio sanitario fondamentale per il territorio. In linea con quanto avvenuto in altri centri galluresi in cui sono stati organizzati di recente gli open day. La leale collaborazione tra enti, associazioni e cittadini ci ha permesso di svolgere un’efficace e tempestivo intervento di prevenzione della salute. Ringraziamo, poi, il nostro personale, i volontari e i cittadini che hanno rispettato tutte le indicazioni degli operatori sanitari e atteso con pazienza il proprio turno”.

