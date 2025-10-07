L’Olbia saluta Bobocea, il “giovane talento” è rimasto solo 10 giorni

L’Olbia si separa dal nuovo arrivato Remus Bobocea

Dopo dieci giorni e otto reti subite, si dividono le strade dell’Olbia calcio e del giovane giocatore rumeno Remus Bobocea. Il 27 settembre la società aveva annunciato “l’ingaggio del giovane talento“, che veniva indicato come “nato l’11 gennaio 2006“. Oggi, 7 settembre, arriva la “risoluzione consensuale del contratto” del “centrocampista rumeno classe 2004“. Nel frattempo ci son state le sconfitte per 2-1 con la Nocerina e il crollo in casa col 6-1 del Latte Dolce.

L’annuncio del 27 settembre

“Dotato di velocità, tecnica e visione di gioco – scrivevano dalla società dieci giorni fa -, Remus rappresenta un profilo di prospettiva per la società e un investimento per il futuro della squadra. L’Olbia Calcio è convinta che il nuovo innesto possa portare freschezza e qualità al reparto offensivo, contribuendo ai prossimi obiettivi stagionali”.

“Sono davvero felice ed emozionato di iniziare questa nuova avventura con l’Olbia Calcio – erano state le dichiarazioni del giocatore -. Ringrazio la società per la fiducia e farò di tutto per ripagarla sul campo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e i tifosi”.

L’addio del 7 ottobre

“L’Olbia Calcio 1905 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Bobocea, centrocampista rumeno classe 2004 – si legge in una nota di oggi -. La società desidera ringraziare Remus per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati durante il breve periodo trascorso in maglia bianca, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

