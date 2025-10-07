Chiusura del punto vendita Tecnomat di Olbia, piazzale deserto

Il centro di vendita Tecnomat di Olbia ha chiuso i battenti al pubblico a causa di una sentenza del Tar, deserto nel piazzale. Il parcheggio, solitamente affollato, era desolatamente vuoto. All’ingresso, con le porte chiuse, i clienti venivano accolti da operatori del negozio che spiegavano il nuovo funzionamento del punto vendita. Gli acquisti ora si possono fare esclusivamente online.

I clienti possono consultare un catalogo online o cartaceo per effettuare ordini esclusivamente online. Non è chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità. Gli operatori presenti non sono stati in grado di fornire una data precisa per la riapertura, ma si augurano che possa avvenire il prima possibile, soprattutto per il bene delle persone che vi lavorano da cui dipendono diverse famiglie.

La chiusura del centro di vendita di Olbia lascia pertanto molti interrogativi sul futuro dei dipendenti e dei clienti abituali. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno gli sviluppi futuri.

