“Liò è stato avvelenato”. Le indagini sul cane ucciso a Santa Teresa

La tragica morte di cane Liò a Santa Teresa.

È stato avvelenato con sostanze letali il cane Liò, ucciso e morto tra atroci sofferenze lo scorso agosto a Santa Teresa Gallura. Gli accertamenti veterinari sull’animale ha riscontrato, stando a quanto riporta L’Unione Sarda, che ha ingerito un mix di sostanze velenose, tra cui lumachicidi.

La dose del veleno non ha lasciato scampo al povero Liò, la cui storia era stata raccontata dalla proprietaria Bruna Naitana su Gallura Oggi. Per questo spregevole fatto sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’autore di questa crudeltà. La proprietaria di Liò aveva presentato una denuncia dopo il tragico avvelenamento del suo cane, un animale buono e voluto bene da tutti.

