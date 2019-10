A Olbia lo stage di kickboxing e muay thai con il pluricampione mondiale Giorgio Petrosyan

Appuntamento per sabato 2 novembre.

Sabato 2 novembre, nella palestra Air sporting club in via Dei Tornitori 5 ad Olbia, sede dell’ Accademia Petrosyan Olbia, diretta dal Tecnico Nazionale Maestro Mario Rama, si svolgerà lo stage con il pluricampione Mondiale di KickBoxing e muay thai Giorgio “The doctor” Petrosyan. Il campione che ha vinto lo scorso 16 Ottobre il Mondiale ( One Champion in Giappone vincendo ben 1.000.000 di dollari).

Il campione dei campioni sbarcherà in città insieme al fratello Armen Petrosyan, pluricampione Iska. A organizzare il tutto è il team del maestro di arti marziali olbiese Mario Rama .

Il seminario tecnico stage , in programma dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 e 30 alle 17, è rivolto a tutti gli appassionati e anche amatoriali sia della difesa personale sia anche per gli sport da Ring nonché istruttori e agli atleti professionisti ma anche a tutti coloro che hanno intenzione di iniziare un percorso sportivo con Team Petrosyan Olbia .

Durante l’attività di formazione saranno illustrate e praticate le tecniche dello stile Muay Thai e K-1 utilizzate dal campione per vincere i suoi combattimenti. Giorgio Petrosyan detiene numerosi titoli mondiali del prestigioso K-1 world max , ISKA ed ultimamente ONE Champion in Giappone a Tokyo , ed è stato più volte campione mondiale di varie sigle federali, da nove anni è entrato di diritto nell’olimpo dei grandi delle arti marziali, vincendo l’edizione 2009 ed ora anche la cintura del 2019.

Giorgio Petrosyan, Re assoluto della KickBoxing Muay Thai Mondiale, è nato in Armenia, si è trasferito in Italia a quattordici anni e insieme al fratello ha cominciato a praticare l’arte della muay thai. Attualmente vive a Milano.

Per partecipare allo stage di domenica prossima nella palestra Air sporting telefonare al numero 328.9792220. Previa iscrizione.

(Visited 46 times, 47 visits today)