Ottimi risultati della Kan Judo Olbia nel Criterium Regionale Ragazzi

I risultati della Kan Judo Olbia alla competizione di Arborea.

Si è svolta nei giorni scorsi ad Arborea la prima fase del “Criterium regionale ragazzi“, competizione di Judo di livello regionale, riservata agli atleti nati nel 2012- 2013, unitamente al campionato regionale della classe Cadetti.

Si tratta del primo appuntamento agonistico e preagonistico della stagione 2023. Nove gli atleti olbiesi guidati dai maestri Angelo Calvisi – cintura nera 5′ dan, e Gavino Carta c.n. 3′ dan, collaboratore tecnico del club. Due i Cadetti: Diego Langiu e Gabriele Piccinnu. Sette, invece, i partecipanti al Criterium: Noemi Rosas, Diana Palitta, Paolo secchi, Arianna Azara, Francesco Lovigu, Ismael Mura, Lorenzo Porcu.

Mentre i due Cadetti sono stati bloccati nelle fasi eliminatorie – Langiu da un infortunio e Piccinnu da un grossolano errore arbitrale -, sono state 5 le medaglie conquistate sui tatami di Arborea nel Criterium: medaglia d’oro per Arianna Azara e Francesco Lovigu, argento per Noemi Rosas e Paolo Secchi, bronzo per Ismael Mura.

Buoni risultati che fanno ben sperare per il risultato finale complessivo al termine delle 3 tappe in cui si svolge la competizione, in vista della vittoria finale.