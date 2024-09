Il Palau costretto a non iscrivere al campionato la squadra allievi.

Un amaro comunicato della squadra di calcio Usd Palau rende noto che, a causa dell’assenza di un numero utile di ragazzini, la squadra allievi quest’anno non si farà.

“L’USD Palau comunica, con enorme rammarico – si legge nel comunicato”, che per scelte non imputabili alla Società stessa, per la stagione sportiva 2024/2025, non sarà possibile iscrivere alcune categorie del settore giovanile. In particolare la categoria allievi in cui tanto è stato investito, non solo in termini economici, affinché si creasse il serbatoio principale da cui attingere ragazzi locali per la prima squadra. Ragazzi locali che, come già avvenuto nel campionato appena trascorso, hanno anche esordito in un campionato al quanto difficile come la Prima Categoria. E che nell’anno ancora da disputare avrebbero potuto ritagliarsi uno spazio importante“.

A dire il vero i ragazzini under 17 ci sarebbero in paese, ma avrebbero scelto altri lidi, forse attratti da eventuali rimborsi, o dal blasone di squadre che giocano in categorie superiori. Così, quelli che hanno scelto di restare, non potranno disputare il campionato: “Dispiace constatare – prosegue il comunicato – che tutti gli sforzi e l’impegno profuso in questi ultimi 4 anni siano svaniti nel nulla soprattutto a causa della “scelta” della maggior parte di loro di andare a giocare in altre realtà simili alla nostra, mettendo in gravi difficoltà non solo l’USD Palau ma anche e soprattutto i compagni di squadra che hanno preferito restare ben sapendo di rinunciare alla loro passione”.

L’amarezza e il rammarico della società

“Questa Società – conclude il comunicato dell’USD Palau -, ha sempre cercato di migliorare il settore giovanile mettendo a loro disposizione un responsabile, il palazzetto dello sport e il campetto in sintetico delle scuole medie per consentire allenamenti costanti anche ai più piccoli mettendoli al “riparo” dalle intemperie invernali, ma soprattutto per salvaguardare loro la salute. Dispiace, evidentemente tutto questo non è bastato.”

