Calcio, il Palau ripescato in Prima Categoria

La notizia del ripescaggio del Palau è di pochi minuti fa.

Il Palau è stato ripescato in Prima Categoria. La squadra, arrivata seconda lo scorso campionato a pari merito col Sorso, non era stata promossa per via della classifica avulsa.

Entusiasta il segretario della squadra, Vanni Demuro: “Ci speravamo, dopo il bellissimo campionato dello scorso anno, era una notizia che aspettavamo“. Entusiasta anche il presidente della squadra, Flavio Caria: “Abbiamo allestito una squadra per vincere il campionato di Seconda categoria. Dovremmo essere una buona squadra, il direttore sportivo Massimo Urgeghe ha fatto un ottimo lavoro, anche con giocatori di categoria superiore, ma dovremo valutare l’impatto con la nuova categoria, speriamo di salvarci”.

Della rosa del Palau 2022-2023 faranno parte, oltre ai giocatori dello scorso campionato, anche il portiere Matteo Esposito, ex portiere dell’Ilvamaddalena in Promozione ed Eccellenza, il difensore centrale Antonio Laconi, il centrocampista Mario Pirina dal Porto Cervo, Riccardo Portas, ex Luogosanto. Inoltre, tornerà a giocare col Palau Bruno Gala.