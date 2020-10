La nuova palestra per la pallavolo Olbia.

Non si ferma la Pallavolo Olbia, nonostante la permanenza della chiusura delle palestre scolastiche e del PalaDeiana. La squadra ha trovato la location dove si svolgeranno gli allenamenti della stagione. Si trova nella zona industriale di Olbia e si tratta del locale che ospita il LudoCenter.

Il locale sarà adibito a palestra e servirà per gli allenamenti della squadra per l’imminente stagione 2020-2021. “Nella struttura, che verrà approntata la prossima settimana e dove saranno rispettate rigorosamente le linee guida Covid-19 – spiega la società – si svolgeranno gli allenamenti e le gare casalinghe di tutti i gruppi sia maschili che femminili dai giovanissimi S3 (6-9 anni), confidando di ottenere dalla Fipav la deroga per gli incontri anche delle prime squadre”.

