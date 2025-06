Parakarate in spiaggia, l’inclusione mondiale passa da Arzachena

Ad Arzachena la gara di parakarate in spiaggia.

La spiaggia di Cannigione di Arzachena ha ospitato, nelle giornate del 7 e 8 giugno, due eventi sportivi di risonanza internazionale, promossi dall’associazione sportiva Team Karate Arzachena in stretta sinergia con la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali (Fijlkam) e la World Karate Federation (Wkf). Le manifestazioni hanno rappresentato un momento importante per il mondo delle arti marziali, confermando l’impegno verso l’innovazione e l’inclusione.

All’importante appuntamento sportivo hanno presenziato figure di spicco del panorama federale, tra cui la maestra Cinzia Colaiacomo, consigliere nazionale Karate, il maestro Luca Nicosanti, presidente della commissione parakarate, e il maestro Sergio Setzu, presidente regionale Fijlkam per il settore karate. La loro presenza ha sottolineato il valore e l’importanza delle iniziative intraprese.

Le due competizioni hanno segnato un’assoluta novità a livello globale. Per la prima volta, infatti, una gara di parakarate è stata allestita all’aperto, direttamente sulla sabbia. Questa scelta ha permesso agli atleti di abbracciare la loro passione per il karate in un contatto profondo con la natura, generando uno scambio di energie senza precedenti. Si è assistito a una riscoperta del karate nella sua forma più antica, in cui la pratica si fondeva armonicamente con gli elementi della terra, del sole e del vento.

La giornata di sabato 7 giugno ha visto lo svolgimento del primo Campionato nazionale di Beach Kata. In questa occasione, sono stati assegnati i prestigiosi titoli di Campione Nazionale per le categorie esordienti, cadetti, juniores e senior, sia maschili che femminili. La competizione è stata caratterizzata da un elevato livello tecnico, con atleti che hanno affrontato l’arduo compito di eseguire kata complessi, richiedendo tecniche potenti, cambi di direzione repentini, rotazioni e movimenti in equilibrio monopodalico su un terreno instabile come quello sabbioso. Si è evidenziato il notevole risultato delle atlete Gabriela Careddu, Ludovica Elvo e Serena Pirina, che hanno conquistato un argento e due bronzi nella categoria Kata esordienti femminile.

La mattinata di domenica 8 giugno è stata dedicata al primo International Parakarate Beach, la prima competizione di Parakarate mai organizzata su una spiaggia. Decine di atleti sono giunti da ogni parte d’Italia per prendere parte a questo weekend di sport e integrazione. Ragazzi e ragazze affetti da diverse forme di disabilità, anche gravi, hanno condiviso la comune determinazione nel dimostrare come non esistano ostacoli o limitazioni capaci di contenere i sogni e la dedizione verso ciò che si ama.

Il parakarate, sotto l’egida della federazione nazionale Fijlkam, ha conosciuto negli ultimi anni una crescita esponenziale nel numero dei praticanti. Questa rapida espansione ha indotto la federazione a istituire un’apposita commissione nazionale, guidata dal Maestro Nicosanti. Il compito di tale commissione è quello di formare tecnici qualificati per l’insegnamento ad atleti con disabilità, di sviluppare protocolli di lavoro condivisi e di organizzare un circuito di competizioni regolamentate, offrendo così a questi straordinari atleti l’opportunità di esprimersi anche ai massimi livelli agonistici.

La competizione recentemente conclusasi è stata il frutto di una profonda e sinergica collaborazione, protrattasi per mesi, tra la commissione nazionale e i tecnici del Team Karate Arzachena. Quest’ultima associazione ha sempre dimostrato una particolare attenzione e sensibilità al tema dell’inclusione degli atleti “speciali”. Il Team Karate Arzachena si configura come una delle prime società sarde ad aver aperto le porte ad atleti con disabilità, implementando i protocolli federali nazionali e creando una squadra di parakarate, anche a livello agonistico, che conta oggi più di dieci atleti. Essi si allenano regolarmente nelle sedi di Arzachena, in via Aldo Moro numero 30, e presso le scuole medie di Abbiadori.

Questo impegno quotidiano ha permesso a tre atleti arzachenesi, Arianna Pirina, Marco Pitturru e Mattia Pitturru, di ottenere la medaglia d’oro nella gara di domenica scorsa, rispettivamente nelle categorie K21 Cadetti femminile, K21 senior maschile e K21 cadetti maschile. Gli atleti locali hanno avuto l’opportunità unica di confrontarsi con nomi di spicco del Parakarate mondiale, come il Capitano della Nazionale Italiana Daniele Alfonsi, che ha gareggiato nella categoria K22 senior maschile, e Federica Yakymashko, medaglia di bronzo ai recenti campionati europei, che ha partecipato nella categoria K21 senior femminile.

Gli allenamenti del Team Karate Arzachena proseguiranno anche durante la stagione estiva, in preparazione dei prossimi importanti impegni sociali e agonistici. Tra questi, gli esami per il passaggio di cintura, previsti per venerdì 13 giugno, la gara di Coppa del Mondo Giovanile che si terrà a Porec in Croazia a fine giugno, e il Symposium e l’Open League Fijlkam, che si svolgeranno a fine agosto.

