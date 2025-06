Le iscrizioni “Insieme al Lido del Sole 2025” a Olbia.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olbia l’avviso per la partecipazione al progetto “Insieme al Lido del Sole 2025“.

Così commenta l’assessora alla Cultura Sabrina Serra: “Anche quest’anno abbiamo voluto attivare questo progetto, che va oltre il semplice centro estivo: si tratta di un’esperienza formativa, in un contesto naturale e sicuro, accompagnata da una équipe di professionisti specializzati, in grado di valorizzare le competenze relazionali e sociali di ogni partecipante”.

Il progetto, rivolto ai bambini e ragazzi con disabilità, prevede la realizzazione di attività ludico-educative finalizzate al potenziamento delle capacità relazionali, sociali, cognitive e meta-cognitive. Sarà realizzato presso il Lido del Sole, nello stabilimento dell’associazione Asd My Sportabilità. Possono presentare domanda i genitori, tutori, affidatari di minori residenti nel Comune di Olbia, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e in possesso della certificazione.

L’avviso e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente; presso l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino sito in via Dante numero 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e il lunedì e il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30; presso il servizio Informacittà, sito via Perugia numero 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18. Le domande dovranno essere inviate via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it, entro e non oltre il 23 giugno 2025.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione, Università e Politiche Giovanili ai recapiti telefonici 0789/52085, 0789/52084, oppure via email noemi.spina@comune.olbia.ot.it; vanessa.bolletta@comune.olbia.ot.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui