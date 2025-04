Porto Cervo Racing tra deserto e rally, i partecipanti

I partecipanti al Porto Cervo Racing.

Tra le sabbie africane del Panda Raid e le sfide su sterrato e asfalto dei più prestigiosi rally nazionali, la scuderia Porto Cervo Racing continua a scrivere pagine di passione sportiva nel 2025. A rappresentarla, in contesti molto diversi ma ugualmente impegnativi, sono stati e saranno diversi equipaggi che condividono lo stesso spirito competitivo e l’orgoglio di portare i colori del team sardo in Italia e nel mondo.

Fabrizio Musu e Igor Nonnis hanno appena concluso l’avventura estrema del Panda Raid, attraversando con una Fiat Panda 4×4 oltre 5.000 chilometri tra la Spagna e il Marocco. Un’esperienza che ha messo a dura prova resistenza, orientamento e tenuta meccanica, e che si è conclusa con un 121° posto assoluto su 360 partecipanti. Per i due piloti, ogni tappa completata è stata una conquista, in un paesaggio duro e affascinante fatto di dune, pietraie e villaggi sospesi nel tempo. La partecipazione all’evento è stata raccontata da loro come una sfida personale, un viaggio nel cuore dell’Africa e nelle emozioni più profonde di un raid fuori dagli schemi tradizionali.

Nel frattempo, l’attenzione della scuderia si sposta sui prossimi appuntamenti italiani. Paolo Moricci e Paolo Garavaldi saranno tra i protagonisti del 58° Rallye Elba-Trofeo Città di Porto Azzurro, valido per l’International Rally Cup. Dopo un buon esordio stagionale, l’equipaggio affronterà le sei prove speciali isolane con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati in precedenza, supportato dal team tecnico de La T Tecnica.

Parallelamente, Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone prenderanno parte al 32° Rally Adriatico, valido per il Campionato Italiano Rally Terra. A bordo della Peugeot 208 Rally4, l’equipaggio punta a migliorare la già positiva stagione iniziata con risultati di rilievo nelle precedenti tappe del Cirt.

