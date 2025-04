Addio a Rita Romano, aveva 63 anni: l’ultimo saluto a Golfo Aranci

L’addio a Rita Romano di Golfo Aranci.

Un profondo cordoglio ha avvolto la comunità di Golfo Aranci alla notizia della scomparsa di Rita Romano, venuta a mancare nelle scorse ore all’età di 63 anni.

A dare il triste annuncio è stata la figlia Lorena, affranta insieme alle nipoti Aurora e la piccola Mya, unite nel dolore insieme al fratello della defunta e a tutti i familiari che le sono stati accanto. La notizia ha scosso anche quanti, nella cittadina gallurese, conoscevano e stimavano Rita, figura discreta ma presente nella quotidianità del paese.

Le esequie si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 16:30, nella chiesa di San Giuseppe a Golfo Aranci. Il corteo funebre partirà dall’ospedale di Sassari alle ore 14:40, per raggiungere il paese. La celebrazione rappresenterà un momento di raccoglimento e commiato per amici, conoscenti e parenti, uniti nel ricordo di chi ha lasciato un segno nella loro vita. In un momento tanto delicato, la comunità si stringe attorno ai familiari, offrendo conforto e vicinanza in un dolore che accomuna e che parla del valore degli affetti e del legame con le proprie radici.

