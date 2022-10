Porto Cervo, il neozelandese Hayden Paddon trionfa al Rally Terra Sarda

Hayden Paddon trionfa in Gallura al decimo Rally Terra Sarda

Hayden Paddon conquista a Porto Cervo la decima edizione del Rally Terra Sarda. Trionfo del neozelandese in gara su Hyundai I20 R5. L’evento, organizzato da Porto Cervo Racing, è valso come appuntamento conclusivo del TER – Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona 9. Un palcoscenico di respiro internazionale che ha puntato i riflettori sul recente vincitore del confronto WRC-2 proposto dal Rally Nuova Zelanda. Affiancato da Jared Hudson sulla vettura messa a disposizione dal team HMI.

La vittoria di Paddon

Una progressione, quella di Paddon, che gli ha permesso di legittimare, con forza, il ruolo di leader già nel primo giorno di gara. Mandato in archivio con venti secondi di vantaggio sullo spagnolo Nil Solans. Pilota che ha approfittato delle prove speciali sarde per riprendere confidenza con il fondo asfaltato in previsione del Rally Racc Catalunya, in programma a fine mese. 73 chilometri di grande contenuto tecnico, quelli che hanno coinvolto il territorio nell’intero fine settimana. Resi ancora più impegnativi dall’incertezza meteo che ha interessato i 95 equipaggi. Coinvolti venerdì nel corso dell’inaugurazione del Villaggio Rally Mirtò e partiti, l’indomani, dalla pedana di Tempio Pausania.

La classifica del Rally Terra Sarda

Agonismo a “tinte internazionali”, quello espresso all’avvio. Dopo due prove speciali protagonista il neozelandese Hayden Paddon e i suoi due primi inseguitori, lo spagnolo Nil Solans ed il corso Paul Baltolu. Quest’ultimo “tradito” da un’uscita di strada nel terzo tratto cronometrato. Un ritiro che aveva lasciato campo libero al pavese Giacomo Scattolon, successivamente incappato nella foratura dello pneumatico anteriore destro della sua Skoda Fabia Rally2 sui chilometri della “Mare Verde – Grimaldi”, contesto che lo ha visto retrocedere dalla terza alla quindicesima posizione assoluta. Il secondo giorno di gara si è rivelato amaro, invece, per lo spagnolo Nil Solans, con la sua Skoda Fabia Rally2 messa fuori causa da una “toccata“, accusata sui selettivi chilometri della “Prova dei Giganti“.

Con sette primati su undici prove speciali in programma, Hayden Paddon ha potuto festeggiare – a Porto Cervo, nell’esclusiva cornice della Promenade du Port – la vittoria assoluta del Rally Terra Sarda e la conquista della classifica finale del TER – Tour European Rally, confronto che ha richiamato sull’isola interpreti di prima fascia. Al secondo posto si sono classificati Antonio Rusce e Sauro Farnocchia, equipaggio già protagonista sul podio della precedente edizione di gara. Al volante della Skoda Fabia Rally2, il pilota emiliano ha concretizzato l’obiettivo primario ovvero garantirsi la qualificazione alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally. Il terzo gradino del podio è andato all’elvetico Ivan Ballinari, pilota che – con Elena Giovenale alle note – si era presentato alla partenza della gara da leader del “TER”, su Volkswagen Polo Rally2.

Pur rallentato da un problema all’avviamento della Hyundai I20 WRC, accusato nella fase finale di gara, il tempiese Vittorio Musselli ha degnamente concluso la prima esperienza sulla vettura, condivisa con Claudio Mele. Per il portacolori di Porto Cervo Racing, il Rally Terra Sarda è valso anche il primato nella classifica dedicata ai piloti sardi.