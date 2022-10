Il San Teodoro-Porto Rotondo si è visto annullare il pareggio nel recupero.

Sfortunata trasferta per il San Teodoro-Porto Rotondo a Ossi, dove i viola sono passati in vantaggio per primi, hanno subito la rimonta dell’Ossese, che ha fatto il 2 a 1, e si sono visti infine annullare una rete per una posizione di fuorigioco ritenuta dubbia.

Le reti tutte nel secondo tempo. Al 4′ della ripresa è Mulas ad aprire le danze: azione Molino-Saggia, quest’ultimo dribbla un avversario e mette il pallone in mezzo, dove Mulas sfiora la sfera quel tanto che basta per battere il portiere. Il San Teodoro-Porto Rotondo potrebbe chiudere la partita in diverse occasioni, ma gli attaccanti galluresi non riescono a battere Cherchi sciupando diverse nitide occasioni. Pareggia, invece, l’Ossese, con Virdis al 29′, un bel diagonale dal limite dell’area col pallone che sbatte sul palo e termina in rete. La circostanza ha generato qualche protesta da parte dei galluresi per un presunto fallo non rilevato a centrocampo dalla terna. L’Ossese ha poi ribaltato il risultato al 40′ col 2 a 1 di Chelo, terminando una azione nata da un disimpegno difensivo dei galluresi interrotto da un rimpallo che ha favorito il cross di Gueli dalla destra.

Il San Teodoro-Porto Rotondo non si arrende e al 47′ troverebbe la rete del pareggio con Piemonte, in rovesciata, a conclusione di una azione di calcio d’angolo. Ma il guardalinee ha rilevato un fuorigioco che ha provocato le proteste dei viola e ha lasciato dubbi e perplessità a giocatori e ai dirigenti della squadra gallurese.

“Sono un po’ arrabbiato per il risultato finale, è stata una delle nostre migliori prestazioni di questa stagione”, commenta l’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo Simone Marini. “A un certo punto il pareggio ci stava anche stretto. Abbiamo, invece subito il 2 a 1, e nonostante questo, a pochi minuti dal fischio finale abbiamo fatto la rete del 2 a 2 che è stata annullata e ci è sembrata assolutamente regolare perchè Piemonte era in linea col penultimo difendente, che aveva anche le braccia larghe. Inoltre il guardalinee era coperto da un nostro calciatore e in posizione non ottimale per valutare”, spiega Marini.

L’azione del pareggio annullato

Il fotogramma dell’azione del gol annullato.

“Dispiace perchè abbiamo avuto diverse occasioni pulite e facili per fare il 2 a 0 soli davanti al portiere, non siamo riusciti a chiuderla. L’Ossese è un’ottima squadra che sicuramente può ambire ai playoff, ma meritavamo come minimo un punto. Nel calcio andarci vicino non serve a niente, ma la prestazione di oggi è stata ottima e dobbiamo accontentarci di questa. Abbiamo avuto 5 o 6 occasioni per fare gol, 3 clamorose con Ruzzittu e Mulas a tu per tu col portiere. Dobbiamo ripartire dalla prestazione perchè giocando così arriveranno le vittorie. Oggi brucia, ma il calcio è questo e non ne faremo un dramma, faccio i complimenti ai nostri ragazzi per quella che probabilmente è la nostra migliore prestazione stagionale. Ci sono sconfitte e sconfitte, questa ci deve dare grande fiducia“.



Ossese: Cherchi, Madeddu, Sechi, Magnin, Demartis, Demurtas, Chelo, Gueli, Mudadu, Libertazzi, Virdis. In panchina: Raposo, Patacchiola, Murtas, Erbi, Canu, Foddai, Castigliego, Maganuco, Zinellu. Allenatore: Loriga.

San Teodoro-Porto Rotondo: Melis, Frisciata, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Malesa, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Pala, Piemonte, Saiu, Fideli, Murgia, Cianfrocca, Mourot, Spano. Allenatore: Marini.

Reti: 4’2t Mulas (S), 29′ Virdis (O), Chelo (O)

Ammonizioni: Madeddu (O), Molino (S), Varrucciu (S).

Espulsioni: nessuna.