Ghirelli – presidente Lega Pro: “Sono al tuo fianco, presidente Fiorini”

In riferimento alla recente dichiarazione del presidente dell’Arzachena Costa Smeralda Calcio Fiorini, sono arrivate le parole del presidente della Lega-Pro Ghirelli. “Le dichiarazioni del presidente Fiorini sono la conferma di almeno due elementi – spiega Ghirelli – : il primo riguarda gli enormi sacrifici che generosi imprenditori si assumono per mantenere una squadra in Serie C. Il secondo, la conferma della difficoltà che, oggi a maggior ragione, gli imprenditori incontrano ed a questa si somma la difficoltà di proseguire per i costi da sostenere in un periodo di crisi del Paese e dell’imprenditoria. Noi cerchiamo di cambiare radicalmente politica per sostenere il calcio di serie C: tornare a formare giovani calciatori per patrimonializzare i club – i prestiti e le valorizzazioni ci fanno solo galleggiare e lavorare per terzi – . Dotarsi di infrastrutture ‘fisiche’ – gli impianti sportivi – e le infrastrutture immateriali – la formazione – per questo chiediamo la defiscalizzazione. Dobbiamo, altresì, convincere la serie A e B di ragionare a sistema, di distribuire risorse per un progetto condiviso – continua il residente della Lega-Pro -. Dobbiamo abbattere i costi, dobbiamo ricercare finanziamenti su progetti europei. Battaglia dura, di lunga lena, di cambio di cultura imprenditoriale. E’ difficile farla perché ci vuole tempo e tenacia. Noi abbiamo un progetto vincente, ci sono resistenze ? Inevitabili. Ci sono smarrimenti? Tanti. Ma andremo avanti. Il governo deve comprendere che noi siamo la punta di un progetto di cambiamento, noi siamo il calcio dei Comuni, noi siamo il calcio dei pulmini. Caro Fiorini, tu devi combattere e ci stai dando una mano perché evidenzi un problema serio. Io, presidente pro tempore della Serie C sono al tuo fianco. ARZACHENA è una bella società di calcio allocata in una zona meravigliosa di un’isola tenace e forte. Farò di tutto per lottare al tuo fianco, caro presidente“.

Nel frattempo, la pagina Facebook gestita dai tifosi dell’Arzachena Calcio sferra un attacco frontale agli imprenditori locali. “Cari imprenditori milionari della città, i tifosi, a differenza vostra ,spendono soldi e tempo per tenere alto il nome di Arazachena – il post utilizza una foto dei tifosi nella trasferta di Siena del campionato appena terminato, che abbiamo utilizzato anche in questo articolo -. Quando vi deciderete a collaborare con un contributo per la squadra della vostra città?”.

