La regata del Circolo Nautico di Olbia.

Tutto è pronto al Circolo Nautico Olbia per la Regata Nazionale della classe velica J24 che si svolgerà il 9 e 10 novembre nello specchio acqueo dentro il porto. La manifestazione sarà valida anche come Campionato Zonale (III Zona FIV) e le prove di sabato serviranno anche per la classifica della terza tappa del Circuito Zonale.

Le regate saranno corse con la formula dei voli dove le imbarcazioni si sfideranno 4 alla volta su percorsi molto brevi posti in aderenza al molo Brin. In questa maniera il pubblico potrà vedere le regate direttamente dal molo e ammirare da vicino le imbarcazioni impegnate nella lotta per la vittoria.

Per l’evento sono attese 10 imbarcazioni tra le quali il Campione Italiano ed Europeo 2019 La Superba della Sezione Velica della Marina Militare. Sarà presente anche il più volte campione sardo Vigne Surrau del Club Nautico Arzachena e il fortissimo Botta Dritta del maddalenino Mariolino Di Fraia. Si preannuncia quindi un weekened di accese battaglie sul campo di regata con un pubblico da stadio.

