La Società rende noto che in data odierna sono stati perfezionati i tesseramenti a titolo temporaneo dei giocatori Diego Peralta dal Novara e Claudio Maffei dal Pisa.

Diego Peralta

Nato a Livorno il 27 settembre 1996 ma in possesso della doppia nazionalità italo-argentina, è un centrocampista offensivo che ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Fiorentina, mettendosi in evidenza nella stagione 2014/15 con 8 reti nel campionato Primavera. Nel campionato successivo passa al Pisa in Serie C dove con 30 presenze e 3 reti contribuisce alla promozione del club in Serie B. Continua quindi l’esperienza con la maglia nerazzurra totalizzando 34 presenze in cadetteria, mentre nella stagione 2016/17 si divide tra Pisa ed Extremadura (Spagna) maturando complessivamente 9 apparizioni. Nella stagione in corso il ritorno in Italia dove, con la maglia del Novara, colleziona 10 presenze e 1 rete tra campionato e Coppa Italia. Nell’Olbia indosserà la maglia numero 30.

Claudio Maffei

Nato a Bari il 23 dicembre 1999, è un attaccante prodotto del vivaio del Bari, club con il quale, in forza alla squadra Primavera, nella stagione 2017/18 ha realizzato 12 reti tra campionato e Coppa Italia. In estate passa al Pisa timbrando il proprio esordio in Serie C lo scorso 12 dicembre nella partita giocata contro l’Albissola. Nell’Olbia indosserà la maglia numero 28.

