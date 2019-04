Un posto nelle giovanili di Cagliari e Olbia.

“Road to Sardegna Arena” è il titolo del talent show sviluppato da Cagliari Calcio e Olbia Calcio, nell’ambito del programma televisivo di Sky “La Giovane Italia“, l’approfondimento di Sky dedicato al calcio giovanile, ideato e condotto dal giornalista di Sky Paolo Ghisoni.

Protagonisti i ragazzi e le ragazze della Cagliari Football Academy, che dovranno cimentarsi in una serie di prove volte a valutare le loro abilità calcistiche, morali e intellettuali. Giudici d’eccezione i calciatori di Cagliari e Olbia. La finalissima si terrà alla Sardegna Arena, mentre la prima fase eliminatoria si svolgerà a Olbia.

Qui i talentini verranno giudicati dai calciatori dell’Olbia Bellodi, Marson, Pennington e Pinna, supportati dallo staff tecnico dell’attività di base del club. Le selezioni, sempre più serrate, porteranno i partecipanti prima a 48, poi a 32 quindi a 16 candidati.

La seconda fase si svolgerà a Cagliari sotto lo sguardo attento dei quattro “giudici” rossoblù Cerri, Deiola, Pellegrini e Romagna, dei tecnici del settore giovanile e del responsabile del progetto Academy, Bernardo Mereu.

Al termine di tutte le selezioni, i finalisti approderanno alla Sardegna Arena accompagnati da Nicolò Barella. Qui saranno il Presidente rossoblù Tommaso Giulini e quello dell’Olbia Alessandro Marino ad incoronare i due vincitori.

Il talent, trasmesso andrà in onda per la prima volta oggi. appuntamento su Sky Sport 1 alle 18.45; replica su Sky Sport 24 (ore 21.45). Il premio finale consiste nella possibilità di indossare il prossimo anno le maglie di Cagliari e Olbia, entrando a far parte dei rispettivi settori giovanili.

