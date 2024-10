Auto esce di strada e si incastra tra le rocce a Caprera

Incidente stradale a Caprera.

Alle 17 a La Maddalena, nell’isola di Caprera, si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto è uscita di strada incastrandosi sulle rocce e sulla macchia mediterranea.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l’autista e il passeggero, rimasti fortunatamente illesi. Le cause sono in fase di accertamento, da parte dell’ente preposto.

La squadra ha messo a mettere in sicurezza l’auto e il luogo interessato. Sul posto Polizia Locale, 118, soccorso stradale.

