Il San Teodoro-Porto Rotondo adesso è quarto in classifica.

Il San Teodoro-Porto Rotondo vince meritatamente 2 a 0 contro l’Iglesias in una partita giocata col solito piglio di questo campionato. Dopo una prima fase di studio, i viola prendono le misure e attaccano, trovando la prima rete dell’incontro al 38′ con un’incornata del terzino-bomber Malesa, ormai presenza fissa tra i marcatori della squadra gallurese, sugli sviluppi di una azione nata da un calcio d’angolo con assist finale di Ruzzittu. Al 45′ il portiere dell’Iglesias stende in area Molino: l’arbitro indica il dischetto. Ma sulla battuta dagli 11 metri Ruzzittu calcia fuori.

Nel secondo tempo il tema della partita è sempre lo stesso. Il portiere ospite si oppone in diverse occasioni ai tentativi di raddoppio del San Teodoro-Porto Rotondo, che riesce a raddoppiare soltanto al 40′, con un perfetto calcio di punizione dal limite di Molino ottenuto da Piemonte in seguito a un’azione personale.

Il San Teodoro-Porto Rotondo prosegue la striscia positiva e scavalca il Taloro Gavoi portandosi alla quarta posizione di una classifica cortissima, che in 9 punti racchiude tutte le squadre dal quarto posto alla soglia dei playout.

“Sono molto contento della prestazione dei ragazzi perché hanno giocato una partita ordinata, attaccando gli spazi e cercando di trovare soluzioni palla a terra – afferma l’allenatore dei viola Simone Marini –. Hanno interpretato al meglio la partita contro un avversario, l’Iglesias, che pur in un momento particolare che definirei di transizione, è un’ottima squadra. Era una partita con difficoltà. Nonostante il rigore sbagliato non ci siamo abbattuti, anzi, nella ripresa abbiamo continuato a giocare nello stesso modo, e poi è arrivato il bellissimo gol di Molino, roba da categoria superiore”.

Malesa continua a essere decisivo in zona gol: “Malesa si è messo subito a disposizione della squadra, è un giocatore tatticamente intelligente, che può fare più ruoli in modo ottimo, e sta dando il suo contributo”, afferma Marini -.

Il prossimo avversario dei galluresi è la squadra più forte del campionato: “Domenica affronteremo il Latte Dolce, insieme al Budoni la squadra più forte del campionato. Forse ha qualcosa in più dei galluresi, perchè la rosa è da categoria superiore. Tutto ciò che riusciremo a portare via da Sassari, per questo motivo, sarà oro. Affronteremo la partita con una classifica per il momento tranquilla, anche se nel giro di due partite si può sprofondare. Per questo continueremo a giocare senza guardare la classifica, cercando di mettere più punti possibili tra noi e la zona calda”.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Deiana, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Piemonte, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Melis, Frisciata, Bassu, Fideli, Spano, Murgia, Marongiu, Mourot, Del Duca. Allenatore: Marini.

IGLESIAS: Bigotti, Sirigu, Luciano, Bringas, Zedda, Todde, Koualdo, Piras, Kukovec, Illario, Sariang. In panhina: Doneddu, Filippi, Mura, Lepore, Fadda, Mura, Doneddu, Cubadda, Suella. Allenatore: Contu

AMMONIZIONI: Saggia (S), Zedda, (I), Kukovec (I), Luciano (I).

RETI: 38′ Malesa (S), 40’st Molino (S)

