In attesa della sfida con il Monza.

È quasi un testacoda lo scontro in calendario nella 17esima giornata del Girone A di Serie C tra Olbia e Monza. I bianchi sono penultimi con appena 11 punti conquistati fino a qui, gli avversari invece veleggiano ormai da tempo in prima posizione, con notevole distacco dalle inseguitrici.

Il Monza è una squadra costruita a tavolino per il salto di categoria e considerando il momento di confusione in cui versa l’Olbia (che non vince da 14 partite) non può che essere il grande favorito nel match di domenica.

Secondo gli analisti si gioca infatti a 1,40 appena il segno “2”, quota supportata dal fatto che il Monza ha fatto quasi en plein nelle ultime 10 gare giocate in trasferta: tra lo scorso campionato e quello attuale nove vittorie e un pari, riferisce Agipronews. Sale a 4,30 la quota sulla “X” per la gara del Nespoli, dove a dare una minima speranza ai padroni di casa è l’arrivo in panchina del nuovo allenatore, Oscar Brevi: la scossa del tecnico milanese, ossia la vittoria dell’Olbia, sarebbe un colpo da 7,25.

