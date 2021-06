Serie D, pareggio per la Torres in trasferta e per il Latte Dolce in casa

Un punto a testa per le sassaresi.

SAVOIA 1 – TORRES 1

Pareggio 1-1 al Giraud fra Savoia e Torres. Con lo stadio per la prima volta aperto ai tifosi dopo tanto tempo, i campani impattano contro i sassaresi, a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. Ci prova Tarascio al 12′ con una potente conclusione dai venti metri, trovando un attento Frasca a sventare. Si ripete il portiere sardo sul sinistro di D’Ancora mantenendo così la porta inviolata al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Nella ripresa, palla gol per la Torres dopo un minuto. Cristaldi si gira in area e cerca la porta, trovando la traversa. Risponde il Savoia con Caso Naturale, su cui è decisivo Frasca. Savoia in vantaggio al 27’ con Caso Naturale, che insacca l’1-0 . Il vantaggio dura appena due minuti. Sugli sviluppi di un corner, Vavassori di testa batte Esposito per il definitivo 1-1. Brivido per i padroni di casa al 36’, Cristaldi serve in area Origlio, che tenta la conclusione a porta sguarnita, trovando un attento Caiazzo a sventare la minaccia.

LATTE DOLCE 2 – 2 TEAM NUOVA FLORIDA

Pari al Peppino Sau di Usini. I primi 10’ di gioco scorrono via senza sussulti. Sassaresi propositivi, Florida attendista. Al 21’ Coratella in bilico fra cross e calcio morbido indovina una parabola imprevedibile e imprendibile che si infila ad incrociare sotto la traversa, ed è 0-1 per il Team Nuova Florida. Al 36’ Gigi Scotto si gira in area e calcia. Il pallone si impenna sul tocco di un difensore avversario, Alessio Grassi salta a colpire con D’Adamo a bloccare in tuffo alla sua sinistra. Finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi e sassaresi proiettati in avanti sin dalle prime battute della ripresa. Al 7’ st Gigi Scotto riporta la situazione in parità, gol e dedica alla sua famiglia sugli spalti per l’1-1. Al 27’ la punizione dal limite, di Gigi Scotto è imparabile, è 2-1. Al 37’ st Soriano, complice un errore difensivo, si ritrova la palla sulla testa e la strada spianata verso la porta. Appoggio facile, 2-2. Sei minuti di recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla sembra aver passato la linea. Proteste in campo e sugli spalti, ma il risultato non si sblocca. Al 96’ Soriano centra la traversa, e finisce 2-2.

(Visited 121 times, 113 visits today)