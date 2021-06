Gli smeraldini termineranno il campionato in trasferta.

Termina a reti bianche il derby tra Arzachena Academy e Muravera. La gara è stata disputata alla presenza del pubblico smeraldino, che ha finalmente potuto assistere, seppur con ingressi limitati, ad una partita dopo tanto tempo. Bonacquisti e compagni, con il punto conquistato quest’oggi, raggiungono la salvezza matematica e domenica chiuderanno il campionato in trasferta contro l’Afragolese.

“E’ tanta la soddisfazione perchè abbiamo fatto un qualcosa di straordinario giocando dieci partite in trenta giorni – afferma mister Cerbone -. Nelle ultime abbiamo un po’ pagato dazio per infortuni e stanchezza. Devo ringraziare la società che ci è stata sempre vicina e non ci ha fatto mai mancare nulla. Devo ringraziare anche i miei giocatori, veramente eroici, che si sono dimostrati uomini veri. Si poteva fare sicuramente meglio ma abbiamo incontrato un qualcosa più forte di noi quindi batterlo è stato un grande merito. Sono stato orgoglioso di esser stato l’allenatore dell’Arzachena, è chiaro che potevamo raggiungere un po’ prima la salvezza ma non era facile. Siamo stati bravi tutti, società, staff e calciatori. L’abbraccio finale con tutti i calciatori ti ripaga di tutte le sofferenze”.

ARZACHENA ACADEMY 0 vs MURAVERA 0



Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 5 Ungaro, 8 Olivera (35′ s.t. Mannoni), 9 Kacorri (33′ s.t. Defendi), 10 Molino (40′ s.t. Congiu K.), 13 Congiu A., 18 Kassama (25′ s.t. Bellotti), 19 Bachini, 23 Marinari, 27 Dore. A disposizione: 22 Al-Tumi, 2 Pinna, 6 Majid, 7 Congiu K., 20 Bellotti, 26 Fusco, 28 Mannoni, 30 Pandolfi, 32 Defendi. Allenatore: Cerbone.

Muravera: 1 Floris, 2 Visconti, 3 Legal (33′ s.t. De Martis), 4 Geroni, 5 Vignati, 6 Moi, 7 Cadau, 8 Nuvoli, 9 Minerba, 10 Mereu, 11 Kujabi (15′ s.t. Fangwa). A disposizione: 12 Vandelli, 13 De Martis, 14 Ahmed Kadi, 15 Figos, 16 Lampis, 17 Masia, 18 Virdis, 19 Fangwa, 20 Zedda. Allenatore: Loi.

Reti: /

Ammoniti: /

Espulsi: /

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: gara disputata a porte aperte con ingressi contingentati come da D.L. del 22 Aprile 2021

