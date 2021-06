Oggi eclissi di sole, ma non sarà visibile dalla Sardegna

Il fenomeno sarà totale per Groenlandia, Russia e Canada.

L’eclissi di sole, fenomeno osservabile per via dell’allineamento tra Terra, Luna e Sole, oggi non sarà visibile in Sardegna. Sarà possibile osservare l’eclissi totale solamente in Groenlandia, Russia e Canada, mentre in Italia non sarà osservabile dell’Umbria in giù e sarà parziale per le regioni del nord, con la massima visibilità in Valle d’Aosta – appena il 5% -.

La prossima eclissi di sole parziale osservabile dall’Italia, con il 20% del sole coperto, si verificherà il 25 ottobre 2022, mentre per la prossima eclissi totale osservabile dal territorio italiano si dovrà attendere il 2027, quando l’eclissi sarà visibile al 100% da Lampedusa e con percentuali di copertura del sole comunque altissime in tutta Italia.

