Nel tennis anche l’ex campione argentino Pérez Roldán.

Il Terranova Tennis Club, dopo il gran lavoro svolto negli ultimi anni che ha portato a tesserare più di 100 atleti, punta ad una formazione di alto profilo, grazie anche al contributo dell’ex campione argentino Guillermo Pérez Roldán.

Il progetto si prefigge l’obiettivo di formare alcuni promettenti tennisti e di iniziare allo sport un largo numero di giovanissimi. “Spero vivamente che l’iniziativa raccolga il consenso che merita in una cornice che non ha eguali al mondo in termini di qualità della vita”, ha commentato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

