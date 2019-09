La chiusura di alcune vie per lavori.

Il passaggio è sbarrato. La rete metallica con le classiche barriere dei cantieri indicano che non si può passare. Come annunciato, sono iniziati a Olbia i lavori per la realizzazione della Rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Lavori che interesserano le vie Barbagia, Anglona, Sarcidano e Baronia. Ma è soprattutto via Dell’Unità d’Italia, con la rotonda S’Artiglieria, a rappresentare un punto nevralgico per la viabilità in questi lavori.

Il cavalcaferrovia è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. A differenza di quello che si poteva aspettare, non ci sono stati particolari disagi alla cirolazione. I lavori dovrebbero durare una trentina di giorni.

