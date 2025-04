A Olbia parte la stagione su strada del ciclismo sardo

La stagione su strada del ciclismo sardo a Olbia.

Domenica 6 aprile si apre ufficialmente a Olbia la stagione agonistica su strada del ciclismo sardo. Come da tradizione, sarà la Società Ciclistica Terranova a inaugurare il calendario con due delle gare più attese e prestigiose del panorama isolano: la 60ª Coppa Domenico Dentoni, riservata alle categorie Allievi e Juniores, con partenza alle ore 9, e il 16° Memorial Emanuele Pompedda, dedicato agli Esordienti, che scatterà alle 11.

Entrambe le competizioni si svolgeranno sul collaudato e panoramico circuito di 29,5 chilometri che attraversa Olbia, Rudalza, Bivio Marinella, Bivio Golfo Aranci, Pittulongu e ritorno a Olbia. La Coppa Dentoni prevede due tornate per un totale di 59 km, mentre il Memorial Pompedda si disputerà su un solo giro.

Punto di riferimento dell’evento sarà la nuova sede sociale della S.C. Terranova, recentemente inaugurata in via Nepal, nella zona industriale di Olbia, da dove si terranno il ritrovo, la partenza, l’arrivo e le premiazioni.

Come ogni anno, le due “classiche” vedranno al via i migliori giovani ciclisti sardi, determinati a lasciare il segno in manifestazioni che negli anni hanno visto trionfare alcuni dei nomi più noti del ciclismo isolano. Nell’albo d’oro della Coppa Dentoni, nata nel 1962, figurano infatti campioni come Fois, Murgia, Fontana, Carta, Demontis, Deiana, Dessì, Bodano, Uselli, Fancello, Spanu, Tola, Langiu, Falchi e Porta.

La giornata sportiva darà anche il via allo Challenge MB Sport / Memorial Salvatore Meloni, novità assoluta nel panorama ciclistico regionale: una classifica a punti che coinvolgerà 18 gare distribuite su tutto il territorio sardo e riservata a diverse categorie maschili e femminili. Il regolamento completo sarà consultabile durante la manifestazione. Atteso, come sempre, un folto pubblico di appassionati lungo il percorso, per una giornata all’insegna dello sport, della passione e della tradizione ciclistica isolana.

