Il maestro del Karate Club Golfo Aranci Mulliri premiato dal Coni.

Il maestro Bruno Mulliri del Karate Club Golfo Aranci è stato premiato dal Coni con una benemerenza. Si tratta della stella di bronzo al merito sportivo. La cerimonia si è tenuta venerdì 21 giugno 2024 nella sala congressi presso il T-hotel sito in via dei Giudicati 66 a Cagliari. Presenti alla cerimonia le più alte cariche militari della marina dell’esercito e dei carabinieri, presente il neo eletto sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il presidente del Coni Bruno Perra.

Bruno Mulliri, maestro con 34 anni di attività alle spalle, attualmente membro del Comitato regionale Fijlkam Sardegna in qualità di delegato provinciale Fijlkam Ogliastra – Lanusei e Tortolì, è istruttore Fijlkam cintura nera 5°dan, maestro Csen prossimo 6°dan, preparatore fitness sportivo, dirigente sportivo, educatore sportivo, e istruttore abilitato all’insegnamento delle tecniche di difesa personale MGA. È stato presidente e allenatore della società sportiva GKD90 karate di Golfo Aranci, presidente e allenatore della Karate club Porto Cervo e attualmente presidente e allenatore della Karate club Golfo Aranci. In campo agonistico i suoi allievi hanno raggiunto i primi posti sia in campo regionale che in campo nazionale, e la sua società nel quadriennio 2004/2008 in campo nazionale Fijlkam si è classificata nei primi 100 posti tra 2500 società. “Dedico l’onorificenza a tutte le persone care, a tutti i concittadini, e al mio maestro sensei Gianfranco De Gennaro”, ha affermato il maestro.

