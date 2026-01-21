Kan Judo Olbia protagonista del Gran Premio Under 15

Il trionfo della Kan Judo Olbia.

Il nuovo anno agonistico del judo regionale si è aperto anche con la presenza della Kan Judo Olbia 1985, impegnata nel Gran Premio promozionale Under 15 Esordienti B ospitato dal Centro tecnico regionale di Ruinas, in provincia di Oristano. La manifestazione, organizzata sotto l’egida della Fijlkam, ha riunito società e giovani atleti provenienti da tutta la Sardegna, offrendo un primo banco di prova per le categorie giovanili maschili e femminili.

La società olbiese, guidata dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan, si è presentata all’appuntamento con due judoka, entrambi alla prima uscita ufficiale del calendario 2026. Nonostante l’esordio stagionale, le prestazioni sono state giudicate positive, con risultati che confermano il buon lavoro svolto in palestra nei mesi di preparazione.

A distinguersi è stata Noemi Rosas nella categoria dei 48 chilogrammi, capace di imporsi in tutti gli incontri disputati e di conquistare la medaglia d’oro. Pur non attraversando un momento di piena condizione fisica, l’atleta ha dimostrato solidità e determinazione, salendo sul gradino più alto del podio e ribadendo il proprio ruolo di riferimento regionale nella categoria di peso.

Buona prova anche per Francesco Lovigu, che ha chiuso la competizione con una medaglia di bronzo. Il suo percorso si è interrotto soltanto contro un atleta sassarese di grande esperienza, stabilmente ai vertici del panorama nazionale. Dopo aver superato diversi avversari, Lovigu è riuscito comunque a centrare un terzo posto considerato incoraggiante, anch’esso maturato al primo impegno ufficiale della nuova stagione.

Gli atleti sono stati seguiti a bordo tatami dallo stesso maestro Calvisi e dal collaboratore Mario Fusaro, cintura nera 2° dan. L’attività della Kan Judo Olbia prosegue ora in vista dei numerosi appuntamenti previsti dal calendario federale, che coinvolgeranno tutte le classi agonistiche, dagli esordienti A e B fino ai cadetti, junior e senior, particolarmente rappresentati all’interno della società.

Nel frattempo, in ambito organizzativo, sono già state fissate con il comitato regionale Fijlkam le date di due eventi storici per la città di Olbia: il 23° Trofeo Judo in Action 2026, in programma domenica 29 novembre, e il 22° Trofeo Baby Ippon – Memorial Gioele Putzu, previsto per domenica 20 dicembre 2026. Manifestazioni che confermano il ruolo centrale del club olbiese nella promozione e nello sviluppo del judo a livello regionale.

