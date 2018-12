Taekwondo, l’esordio dell’associazione Futura ai campionati regionali

Ottima prova per i 22 atleti di Tempio, Luras e Calangianus.

Si è svolto a Sassari ,al Palasantoru lo scorso 9 dicembre , il Campionato Regionale Forme di Taekwondo. Per la nuova Associazione ASD Taekwondo Futura si è trattato del primo impegno agonistico, in quanto nata da pochi mesi. Guidata dal direttore tecnico Giovanni Sotgiu, la nuova società si è presentata all’impegno più importante a livello regionale per quanto riguarda la specialità delle forme con 22 atleti di Tempio, Luras e Calangianus, ricoprendo tutte le categorie di età dagli esordienti ai master.

In un palazzetto gremito di spettattori provenienti da tutta la Sardegna per sostenere i 300 partecipanti alla gara, già dalla mattina la Futura , con gli atleti più piccoli, riusciva a conquistare cinque medaglie d’oro con Giovanni Andrea Pasella, Michele Scavio, Martina Satta, Greta Monti e Giulia Masala, d’argento con Chiara Fresu, Simone Addis, Emma Scavio, di bronzo con Giacomo Corda, Nicolò Manunta e Giulia Spadavecchia. Nel pomeriggio hanno gareggiato la categorie dei grandi e anche in quelle la Futura è riuscita a guadagnare l’oro con Gabriele Carbone, Siria Manconi, Alberto Vargiu e Giovanni Sotgiu, l’argento è andato a Eliana Bellu e Giovanni Bicchiri , mentre Andrea Russo ha vinto il bronzo.!

Per Giovanni Sotgiu si è trattata di una grandissima soddisfazione coronata a fine gara con l’assegnazione della coppa per la società prima classificata nella categoria Esordienti e Cadetti e seconda classificata per la categoria Junior Senior e Master.

