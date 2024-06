Sarah Longoni argento ai campionati universitari di forme a Campobasso

Grande festa per Sarah Longoni, al suo rientro in Olbia dopo aver ottenuto la medaglia d’argento ai campionati universitari di forme. La seconda piazza è stata conquistata a Campobasso.

“La nostra atleta ha dimostrato grande determinazione e talento, arrivando a competere in una finale mozzafiato contro Giuditta Carlini, due volte campionessa europea”. Così celebrano il risultato dalla sua squadra, la Taekwondo Terranova di Olbia.

“Sarah ha affrontato la competizione con grinta e professionalità, mostrando una prestazione impeccabile che l’ha portata a un passo dalla vittoria. Nonostante la sconfitta per una manciata di centesimi, il risultato ottenuto è motivo di grande orgoglio per tutta la squadra del Taekwondo Terranova. Un ringraziamento speciale va ai nostri maestri, Roberto Carrus, che ha accompagnato e guidato Sarah con dedizione, e Marco Varrucciu, per il continuo supporto e insegnamento. La loro esperienza e passione sono stati fondamentali per raggiungere questo straordinario traguardo”.

“Siamo estremamente orgogliosi di Sarah e del suo percorso – dichiarato Roberto Carrus -. La sua dedizione e il suo impegno sono un esempio per tutti noi. Questo risultato è una testimonianza del lavoro di squadra e dell’eccellenza del nostro programma di allenamento.”

