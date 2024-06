Terre rare, il grande progetto per riaprire la miniere a Buddusò

Il Governo vuole riaprire le miniere, una speranza per Buddusò

Il Consiglio dei ministri sta pensando a un provvedimento per la riapertura delle miniere in Italia, compresa quella di Buddusò. L’iniziativa, promossa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rappresenta una significativa opportunità per il rilancio dell’industria mineraria nazionale.

Al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo è emersa questa importante novità. Il provvedimento è stato preceduto dall’approvazione di un regolamento europeo, con l’Italia pronta a fare da apripista con una legislazione nazionale specifica.

La riapertura della miniera di Buddusò, in particolare, è vista come un’opportunità chiave per rivitalizzare l’economia locale e creare nuovi posti di lavoro. Situata nel cuore della Sardegna, questa miniera ha una lunga storia di attività estrattiva e potrebbe beneficiare delle nuove normative e delle tecnologie avanzate per riprendere la produzione in modo efficiente e sostenibile.

Questo annuncio segna l’inizio di una nuova era per le miniere italiane, che potrebbero tornare a essere protagoniste nella produzione di materie prime critiche, essenziali per le tecnologie del futuro. La miniera di Buddusò potrebbe diventare un simbolo del rinascimento minerario italiano, combinando tradizione e innovazione in un modello di sviluppo sostenibile e condiviso.

