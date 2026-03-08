Il risultato della Taekwondo Terranova Olbia.

Un brillante risultato è arrivato dal taekwondo sardo ai Campionati Italiani Junior cinture nere disputati ad Anzio, dove Angelo Pisanu, atleta della società Taekwondo Terranova di Olbia, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria -45 kg, laureandosi vicecampione italiano.

La competizione nei giorni scorsi ha visto confrontarsi i migliori giovani atleti italiani, e Pisanu si sarebbe distinto per tecnica, determinazione e maturità agonistica, affrontando ogni incontro con grande concentrazione fino alla finale nazionale. La medaglia rappresenta un traguardo importante per la società olbiese, impegnata da anni nella formazione dei giovani praticanti, con programmi che uniscono crescita sportiva e sviluppo personale.

I coach Marco Varrucciu e Roberto Carrus, che seguono quotidianamente gli atleti, hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della preparazione tecnica. La performance di Pisanu conferma, secondo la società, il valore del percorso formativo offerto da Taekwondo Terranova e pone ancora una volta Olbia e la Sardegna ai vertici del taekwondo nazionale.

Il titolo di vicecampione italiano rappresenta, inoltre, un segnale positivo per il futuro dell’atleta e per il movimento del taekwondo locale, rafforzando il ruolo della società nella promozione della disciplina. Taekwondo Terranova Olbia ha espresso orgoglio per il risultato e intende continuare con entusiasmo nella preparazione dei prossimi appuntamenti agonistici.

