A Calangianus imprese e consumatori insieme per i brand locali

L’incontro tra imprese e consumatori a Calangianus.

Calangianus si prepara ad ospitare l’edizione 2026 di Rete, l’iniziativa che mette in relazione imprese, produttori e artigiani locali con l’obiettivo di promuovere i rispettivi brand e favorire collaborazioni commerciali. L’evento si svolgerà dal 21 al 23 marzo presso l’Expo di via Dante, con i primi due giorni dedicati al pubblico dei consumatori, che potrà accedere tramite un’App per conoscere, interagire e acquistare i prodotti esposti, mentre l’ultimo giorno sarà riservato esclusivamente agli operatori del settore Horeca.

Rete non si configura come una tradizionale fiera, ma come una vetrina di filiera volta a creare un sistema di intese e partnership fra aziende, garantendo un contatto diretto tra produttori e visitatori. Le precedenti edizioni hanno evidenziato una crescita costante sia nella partecipazione delle imprese sia nel fatturato generato, passato dai 22mila euro della prima edizione ai 42mila euro dell’ultima. L’analisi dei dati raccolti attraverso il software dedicato ha permesso di monitorare le preferenze del pubblico e i risultati delle aziende, ottimizzando la selezione dei partner e dei visitatori in base ai profili professionali.

