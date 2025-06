Taekwondo Terranova, podio ad Arezzo con Roberto Carrus

Il buon risultato per Roberto Carrus della Taekwondo Terranova.

Si è chiusa con un risultato di prestigio la trasferta del Taekwondo Terranova Team ad Arezzo, dove si è disputata l’edizione 2025 della Coppa Chimera, una delle tappe più attese e affollate del calendario nazionale giovanile e senior. A distinguersi tra gli atleti in gara è stato Roberto Carrus, che nella specialità “forme” ha conquistato il terzo gradino del podio, regalando alla società olbiese una medaglia di bronzo che vale quanto una vittoria.

In un palazzetto gremito e reso ancora più impegnativo dal caldo estivo, Carrus ha saputo imporsi con concentrazione e precisione, confermando l’impegno costante che da anni lo contraddistingue e che trova sostegno nell’energia e nella preparazione dei maestri che guidano il team. La Coppa Chimera rappresenta da sempre un momento di verifica importante per il taekwondo italiano, e ottenere un piazzamento in questa cornice equivale a confrontarsi con l’eccellenza nazionale.

“È stata una gara intensa – racconta Carrus – ma sono contento di aver chiuso la prima parte della stagione agonistica con un podio. È il frutto di mesi di lavoro, allenamenti e passione condivisa con tutta la squadra”.

Con questo bronzo, si conclude il primo semestre del 2025 per il Taekwondo Terranova Team, che conferma ancora una volta il proprio ruolo nel panorama sportivo italiano. Ora, dopo la pausa estiva, la squadra tornerà in pedana per affrontare con nuovo slancio la seconda parte della stagione.

