Olbia in lutto per la scomparsa di Luciana Soro, aveva 61 anni

L’ultimo saluto a Luciana Soro di Olbia.

Un profondo dolore ha colpito in queste ore la città di Olbia, che piange la scomparsa di Luciana Soro, figura stimata e benvoluta da tutti coloro che l’hanno conosciuta. Il suo improvviso addio ha lasciato un grande vuoto non solo tra i familiari, ma anche tra amici, colleghi e conoscenti, che in queste ore ne ricordano con affetto la gentilezza, la discrezione e il sorriso sempre presente.

A dare il triste annuncio il marito Piero, la mamma Gioi, le sorelle Rita con Vittorio e Federica con Gigi, i nipoti Alberto e Marco, il cognato Gianluca con Maura e la cognata Gabriella. Un cordoglio che si allarga ben oltre il nucleo familiare, coinvolgendo un’intera città che, negli anni, ha imparato ad apprezzarne la sensibilità e la disponibilità.

Le esequie si svolgeranno lunedì 23 giugno alle ore 11:30 nella chiesa di San Lorenzo a Porto Rotondo, con partenza dalla Casa Funeraria La Pax – Braccu in via Bazzoni Sircana 13 D. Al termine della cerimonia, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio di Olbia. In molti, in queste ore, si stanno stringendo attorno alla famiglia per testimoniare vicinanza e affetto.

