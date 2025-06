Processo Ciro Grillo, al via le fasi finali nel tribunale di Tempio

Prosegue il processo che vede imputato Ciro Grillo.

È attesa per lunedì mattina, nel tribunale di Tempio Pausania, l’apertura della fase conclusiva del processo a porte chiuse che vede imputati Ciro Grillo e tre amici genovesi, accusati di una presunta violenza sessuale di gruppo risalente all’estate del 2019. Dopo la chiusura del dibattimento a marzo, la parola passerà ora al procuratore Gregorio Capasso, che formulerà le sue richieste. Il giorno successivo interverranno le parti civili, mentre la settimana successiva toccherà alle difese.

Al centro del procedimento vi è la denuncia presentata da una giovane studentessa italo-norvegese, che ha raccontato di essere stata abusata nella villetta di Porto Cervo appartenente alla famiglia Grillo, dopo una serata trascorsa nei locali della Costa Smeralda, conclusa al Billionaire. I quattro imputati hanno sempre respinto ogni addebito, sostenendo che i rapporti avvenuti quella notte fossero consensuali.

Secondo l’accusa, invece, la giovane si trovava in uno stato di alterazione psicofisica causato dall’alcol, e sarebbe stata approfittata a turno. Finora, solo Francesco Corsiglia ha rilasciato dichiarazioni in aula, mentre gli altri tre imputati non hanno mai presenziato, lasciando aperta la possibilità di un intervento nelle udienze fissate per il mese di luglio.

