Team Karate Arzachena, successo da record a Sorso

Il team della Gallura organizzerà il prossimo campionato regionale di karate.

Domenica scorsa il Team Karate Arzachena ha partecipato al Campionato Regionale di Karate per le categorie giovanili, che si è svolto a Sorso, con la partecipazione di circa 200 atleti tra i 12 ed i 29 anni provenienti da tutta la Sardegna che si sono sfidati in gare di kata – forme e kumite – combattimento.



La squadra di Arzachena è tornata a casa con un bottino di medaglie da record. Medaglia d’oro per Christian Azara, Maddalena Tecleme, Clara Sechi, Riccardo Cuccia, Francesca Orecchioni, Adele Fresi e Giorgia Madeddu. Medaglia d’argento per Cloe Cannas e Lorenzo Cuccia. Medaglia di bronzo per Mario Mazzeo, Beatrice Fronteddu, Barbara Dettori, Leonardo Porcu.

“Una trasferta di grandi soddisfazioni per i nostri atleti e per i nostri tecnici, che mettono in campo tutta la loro esperienza – dichiara il dirigente della Team Karate Davide Chessa -. I risultati ottenuti dai nostri allievi sono giunti a coronare il lavoro meticoloso e instancabile dei nostri tecnici, promotori dell’attività rivolta ai giovani”.



Il Team è stato inaugurato nel marzo 2018, ed è guidato dal maestro sesto dan Gianfranco De Gennaro, coadiuvato dai tecnici Tommy Mendula, terzo dan ed ex agonista, e Marco Cuccia, secondo dan.

Per i più giovani è stata studiata una forma di combattimento simulato utile ad educare gradualmente i ragazzi alle competizioni agonistiche a cui parteciperanno nel proseguimento del percorso sportivo.

Alla luce dei risultati ottenuti, la Federazione Karate Sardegna ha affidato al Team Karate Arzachena il delicato compito di organizzare il prossimo Campionato Regionale, che si svolgerà il prossimo 19 maggio 2019 ad Arzachena, presso la tensostruttura del Tennis Club di Arzachena.

(Visited 113 times, 113 visits today)