Il Tempio aveva pareggiato 1-1 col Calangianus, ma per il giudice sportivo è 3-0

Accolto il reclamo del Tempio: la gara di Coppa Italia col Calangianus viene così omologata col risultato di 3-0 per i galletti. Domenica al Signora Chiara il Tempio aveva chiuso in vantaggio il primo tempo dell’andata degli Ottavi di finale. Nela ripresa il Calangianus aveva segnato e il derby di Coppa Italia si era chiuso in parità. Ma c’era qualcosa che non andava ed è scattato il ricorso.

“In merito alla gara di andata di Coppa Italia vi comunichiamo quanto segue – spiegano dal Tempio -. Avendo i nostri avversari schierato in distinta un giocatore che doveva scontare un turno di squalifica, e a seguito del reclamo presentato dall’US Tempio, oggi il Giudice sportivo si è espresso dichiarando fondato il reclamo, infliggendo al Calangianus la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui