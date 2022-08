Un cortometraggio di Giovanni Loriga presenta la campagna abbonamenti del Tempio

Un cortometraggio per lanciare la campagna abbonamenti del Tempio e ricordare la sua fondazione del 1946. “Un amore senza tempo e che non conosce ostacoli. Quello di una coppia tempiese per tanti anni separata dalla guerra – si legge in una nota dei Galletti -. E quello per una squadra di calcio che inizia ufficialmente la propria attività sportiva nel 1946”. Questa data, che segna per l’Italia del dopoguerra una nuova rinascita, ha ispirato la realizzazione del video per la campagna abbonamenti.

Il cortometraggio di Giovanni Loriga

Il cortometraggio dell’osilese Giovanni Loriga, che ha curato il montaggio con Enrico Pinna, autore delle riprese e direttore della fotografia racconta del ritorno, nella sua Tempio, di un reduce della Seconda guerra mondiale dopo anni di prigionia lontano da casa. Il 18 luglio 1946, data di nascita della società così come recentemente certificato dai documenti ritrovati dallo storico dello sport Mario Fadda.

Il presidente del Tempio

“Questo piccolo capolavoro, realizzato con maestria e delicatezza da Giovanni Loriga ed Enrico Pinna, non è solo un video per lanciare la Campagna abbonamenti ma vuole essere un regalo al territorio tempiese e alla sua gente – commenta il presidente Salvatore Sechi -. Un modo per contribuire a valorizzare bellezze e tradizioni di questa città, legata in modo indissolubile alla propria storia sportiva. È un lavoro che ci ha regalato grandi emozioni, dalla realizzazione al risultato finale, che sono certo resterà nel tempo, negli occhi e nel cuore di tutti i tempiesi, e di cui vado particolarmente orgoglioso, così come della società che presiedo”.

La storia del corto

Nato da un’idea del responsabile del settore comunicazione dell’US Tempio, Giulia Bardanzellu, il cortometraggio si è avvalso del consulente ed esperto di storia della Seconda guerra mondiale Francesco Ledda che ha fornito il vestiario originale dell’epoca e ha vestito i panni del reduce. La donna è interpretata dalla tempiese Sonia Marras e i bambini che giocano alla stazione sono Luca Corda, suo figlio anche nella realtà, e Alessio Carta, allievi della scuola calcio.

Il cortometraggio è stato girato su una carrozza d’epoca e nella Stazione ferroviaria di Tempio Pausania, attiva dagli anni ‘30 fino al 1958 e oggi utilizzata esclusivamente per i servizi turistici legati al Trenino verde.



Campagna abbonamenti

Per quanto riguarda gli abbonamenti, i prezzi sono invariati rispetto alla scorsa stagione: 100 euro intero e 60 euro ridotto per Over 65/donne/dai 13 ai 18 anni/disabili. Ingresso gratis per gli under 12. Gli abbonamenti saranno in vendita a Tempio da lunedì 29 agosto allo stadio “Nino Manconi” e in queste attività: Riot abbigliamento, via Gramsci; Planetwin365, via Roma 16 e Living Club, Corso Matteotti 11.