Il centro di Cannigione pieno di rifiuti: “Li ritirano troppo tardi”

La frazione di Arzachena è piena di rifiuti.

Due ragazze passano davanti ad un cumulo di rifiuti con in mano le buste della spesa. Queste le immagini raccapriccianti postate da alcuni residenti e commercianti di Cannigione sui social. Sono circa le dieci del mattino, un orario dove nelle strade della frazione l’affluenza dei passanti è alta. Pare che, infatti, siano passati a ritirare l’immondizia, in particolare secco e plastica, soltanto in tarda mattinata.

E’ la denuncia degli stessi commercianti, che si chiedono se ci possano essere delle soluzioni a questo disagio. I loro rifiuti infatti restano accumulati davanti agli ingressi dei negozi in bella vista, causando i tipici disagi che naturalmente si associano alla presenza dei rifiuti in strada e un aspetto poco decoroso alla località, molto frequentata dai turisti.

“Ogni notte è così – spiega una commerciante della zona- Era stato promesso di fare dei gabbiotti chiusi per contenerli. Noi siamo lì da quasi 5 anni ma dalle altre attività la situazione è così da 13 anni. Anziché fare il turno notturno o recuperare la mattina presto rimangono lì fino all’una del pomeriggio. Quando presente l’umido la puzza è terribile. Tante promesse mai risolte. Abbiamo tante foto anche di anni addietro ed ovviamente testimoni le altre attività. Non si è ancora trovata una soluzione”.