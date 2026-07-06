Olbia, la denuncia in periferia: “Sterpaglie nei terreni temiamo incendi”

I residenti delle periferie contro i terreni trascurati a Olbia.

Nelle zone più periferiche di Olbia i residenti lamentano la presenza di terreni lasciati incolti, ed erbacce a ridosso dei marciapiedi. Una di queste zone è Isticcadeddu, dove la situazione, stando alla segnalazione di uno degli abitanti del quartiere, è quella di sterpaglie ovunque e la paura che possano esporre al rischio incendi, in una stagione in cui il caldo torrido amplifica ogni potenziale pericolo.

I disagi.

Le criticità maggiori si concentrano in arterie cruciali olbiesi come corso Vittorio Veneto, via Luigi Capuana e via Gherardo da Cremona. Qua i residenti denunciano una situazione di abbandono nei lotti di terreno vuoti che è intollerabile. “Siamo a luglio inoltrato con la campagna antincendi pienamente operativa ma come si può notare dalle foto allegate non sempre la prevenzione che le istituzioni reclamano è da loro stesse attuata. Senza contare il “colpo al cuore” di un cittadino come me che vede la propria città in quelle condizioni di degrado e incuria”, denuncia il cittadino olbiese.

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